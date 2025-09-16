ºÆÀ¸¤ÎÆ»¡¦¿·ÂåÉ½¤Ë±üÂ¼¸÷µ®»á½¢Ç¤¡¡àÂ´¡¦ÀÐ´Ý¿Æóá¡Ö¤³¤³¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡ÃÏ°èÀ¯ÅÞ¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤Ï£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¿·ÂåÉ½¤ËµþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø£²Ç¯¤Î±üÂ¼¸÷µ®»á¡Ê£²£µ¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±ÅÞ¤ÎÀßÎ©¼Ô¤Ç¡¢Á°¹Åç¸©°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¡Ê£´£³¡Ë¤Ï¡¢Æ±ÆüÉÕ¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Ï¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤ò¡ÖÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½Ð¤ëÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢ÅÔÃÎ»öÁª¤ò¤Ø¤Æ¿·¤¿¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òºÇÂç¸Â¼Â¹Ô¤Ç¤¤¿´ü´Ö¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯²¿¤«¤·¤é¤ÎÁªµó¤Ë½Ð¤ë¡×¤È²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð³Ú¤·¤ß¡£»ä¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿À¯¼£ÃÄÂÎ¤À¤¬¡¢¤¤¤ÁÍ¸¢¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¤´üÂÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÂåÉ½¤Î±üÂ¼»á¤Ï¡¢£³ÅÙ¤ÎÁª¹Í¤È·èÀïÅêÉ¼¤ò¤Ø¤Æ½¢Ç¤¡£¤Þ¤¿¡¢µþÂçÂç³Ø±¡¤Ç¡¢¶µ°é¾ðÊó³Ø¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤êÍèÇ¯ÅÙÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±üÂ¼»á¤Ï¡¢£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¿ÊÊâ¤ä¾ï¼±¤ÎÊÑ²½¤ò·üÇ°¡£à£Á£É¥Ú¥ó¥®¥óá¤ò³«È¯¤·¡¢£Á£É¤¬º£¸å¡¢ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ê¤É¤Î°Õ»×·èÄê¤ò¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£à£Á£É¥Ú¥ó¥®¥óá¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞ°÷¤Î²áÈ¾¿ô¤Ç°Õ»×·èÄê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜÅª¤Ï¡¢¡Ö¹¤¯À¯¼£»²²Ã¤òÂ¥¤¹¤³¤È¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂ´¡¦ÀÐ´Ý¿Æó¡¢àÂ´´Ýá¡£¤³¤³¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤ÊºÆÀ¸¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
