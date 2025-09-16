高橋克典、16歳息子と浅草へ 2ショットに「口元がそっくり」「遺伝子強し」と反響
【モデルプレス＝2025/09/16】俳優の高橋克典が15日、オフィシャルブログを更新。16歳の息子と浅草で焼肉を楽しみ、夜の街を散策した父子水入らずの時間を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】高橋克典「口元そっくり」と話題のイケメン息子
高橋は「昨日」と題してブログを更新。「我が家の料理長は趣味の世界にお出かけ」と切り出し、「よって息子を浅草の焼肉屋に連れて行った」と報告するとともに、“CK”の愛称で知られる息子との商店街での2ショットや店内で食事を楽しむ息子の写真を公開した。
さらに「ビールはまだあと四年待て！」とユーモアを交えてつづり、学生時代から通うお気に入りの店の姉妹店を訪れたことを明かすと、「美味すぎる」と感激の様子。食後には浅草の夜の街を親子で散歩したといい、商店街で撮影した息子のソロショットを披露し「父はめちゃくちゃ楽しい時間でした」としみじみとつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「CK君、口元が克典さんにそっくり」「逞しく成長したイケメン君と2人でデート、楽しかったでしょうね」「ビールで乾杯できる時が来るのが楽しみですね」「もうチビ克とは呼べませんね（笑）」「立派な青年になられていて…感慨深い」「素敵な親子」「さっすがパパの遺伝子強し！」「息子さんと2人でお出かけできる時間、貴重！大切ですよね」「CK君スタイル良い」「わーご子息こんなに大きくなっておられてびっくり」「めちゃくちゃイケメン」などの声が寄せられている。
高橋は2004年に結婚。2009年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高橋克典「口元そっくり」と話題のイケメン息子
◆高橋克典、16歳息子と浅草へ
高橋は「昨日」と題してブログを更新。「我が家の料理長は趣味の世界にお出かけ」と切り出し、「よって息子を浅草の焼肉屋に連れて行った」と報告するとともに、“CK”の愛称で知られる息子との商店街での2ショットや店内で食事を楽しむ息子の写真を公開した。
◆高橋克典の投稿に反響
この投稿にファンから「CK君、口元が克典さんにそっくり」「逞しく成長したイケメン君と2人でデート、楽しかったでしょうね」「ビールで乾杯できる時が来るのが楽しみですね」「もうチビ克とは呼べませんね（笑）」「立派な青年になられていて…感慨深い」「素敵な親子」「さっすがパパの遺伝子強し！」「息子さんと2人でお出かけできる時間、貴重！大切ですよね」「CK君スタイル良い」「わーご子息こんなに大きくなっておられてびっくり」「めちゃくちゃイケメン」などの声が寄せられている。
高橋は2004年に結婚。2009年に第1子男児が誕生している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】