¡¡£Ê£±¤Ç£²°Ì¤Î¼¯Åç¤Ï£±£¶Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¼¯Åè»ÔÆâ¤ÇÂè£³£°Àá±ºÏÂÀï¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤¦¥É¥í¡¼¤ÏÄ¨¤êÄ¨¤ê¤À¡££Ê£±¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¡Ö¼¯Åç¡½±ºÏÂ¡×¤Ï¡¢Ä¾¶á£·»î¹çÏ¢Â³¤Ç°ú¤Ê¬¤±Ãæ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤è¤ê¤â¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¼Ñ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ÂÐÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¼¯Åç¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£¶Àá¤Ç¡¢¼¯Åç¤¬¸åÈ¾£´£µÊ¬¤Ë£Í£ÆÃÎÇ°·Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¥É¥í¡¼¡£ºòµ¨¤Ï¼¯Åç¥Û¡¼¥à¤Ç¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¡¢±ºÏÂ¥Û¡¼¥à¤Ç±ºÏÂ¤¬¸åÈ¾£´£·Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å°Ì¤¬Âçº®Àï¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤Ï¼¯Åç¡¢±ºÏÂ¤È¤â¤Ë¾¡¤ÁÅÀ£³¤Î¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¡£¡ÈÄË¤ßÊ¬¤±¡É¤òÈò¤±¤¿¤¤»×¤¤¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤ËÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡Á°Àá¤Î¾ÅÆîÀï¡Ê£³¡»£°¡Ë¤Ç¹¥¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤¿£Í£ÆÈõ¸ýÍºÂÀ¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿´¹½¤¨¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤È¤³¤í¡£¤É¤ì¤À¤±¾¡¤Á¤¿¤¤¤«¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿Êý¤¬¡¢·èÃå¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤Î½àÈ÷¤ò»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï¼ó°Ì¤ÎµþÅÔ¤È¾¡¤ÁÅÀ£µ£µ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢ÆÀ¼ºÅÀº¹¤Ç£²°Ì¡£±ºÏÂ¤Ï£¸°Ì¤Ç¡¢µþÅÔ¡¢¼¯Åç¤ò¾¡¤ÁÅÀ£¸º¹¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£