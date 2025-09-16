今夏の甲子園で初優勝を飾った沖縄尚学が初の夏春連覇に向けて９月２０日開幕の秋季沖縄県大会の２回戦から“出陣”する。

秋から最上級生となった末吉良丞（りょうすけ）＆新垣有絃（ゆいと）の２年生投手コンビは健在だ。記録的な猛暑となった夏を制して、さらに自信は深まっている。比嘉公也監督（４４）による指導、采配だけでなく、伊志嶺大吾部長（４１）は、もう一つ要因があったと指摘した。「各選手の、体に対するケアの意識が確実に上がったからだと思う」。昨年３月から筋膜リリースの特別仕様の機器を導入。メンタルケアだけでなく、体のケアも練習前後に取り入れた。

筋膜を緩めると血流がよくなり、痛みや疲労を軽減させる効果があるが、早期回復には手技によるリリースが一般的。昨年から手技に頼らない新兵器を導入し「この機器を使うと体の張りがとれるので、キレが違ってくる」と話すのは左腕・末吉だ。実は夏の沖縄大会準決勝・興南戦の前日、左腕は上半身に軽い張りがあった。しかし、体のケアによって翌日に自己最速１５０キロをマークした。同校は甲子園にも初めて機器を持ち込み、ナインは連日、疲労回復に努めて悲願の日本一をつかんだ。

県勢では興南が２０１０年に春夏連覇を達成しているが、チーム構成が変わる夏春連覇の方が難しいと言われている。春夏連覇は過去７校８度（大阪桐蔭が２度）あるが、夏春連覇は４校で１９８３年の池田（徳島）以来、達成できていない。

４３年ぶりの快挙へ。９月２日には高校日本代表の末吉と、沖縄県選抜の新垣が投げ合い、ともに好投を見せた。「全国制覇は最終目標ですが、まずはセンバツ出場。目の前の試合を一つ一つ大事に勝っていきたい」と左右の両投手は口をそろえ、平成以降まだ達成できていない史上５校目の快挙を見据えた。

◆過去の夏春連覇校 広島商（１９３０年夏、３１年春）、中京商（愛知＝３７年夏、３８年春）、法政二（神奈川＝６０年夏、６１年春）、池田（徳島＝８２年夏、８３年春）