¡Úµð¿Í¡Û¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬£¹¡¦£±£¹¹ÅçÀï¤Ç»Ïµå¼°¡¡ÅöÆü¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢µð¿Í·³Á°´ÆÆÄ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕÆÃÊÌ¸ÜÌä¤Î¸¶Ã¤ÆÁ»á¤¬£±£¹Æü¡¦¹ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Àï¤Ï¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¸¶»á¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤Î¡ÖÂè£²²ó£×£Â£Ã¡×¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ò£²Ï¢ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÏÍè¾ì¼ÔÀèÃå£²Ëü¿Í¤Ë¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÆÃÀ½±þ±ç¤¦¤Á¤ï¡×¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¾ì³°£²£²¥²¡¼¥È²£¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¡¼¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡Ö¡ô»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ä£Á£Ù¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ãæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£±£°¿Í¤Ë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð·Ð¸³¤Î¤¢¤ëµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£