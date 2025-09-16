¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¹â¤¯É¾²Á¡Ö»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¤À¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¤À¡×¤È¡¢¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë´ÆÆÄ¼¼¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
8·î25Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ê¢¨¼èºàÆü¤Ï9·î1Æü¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÅê¼ê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ³¿¤Ïº£¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£µîÇ¯¤Ï¤È¤¤É¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë»³ËÜÅê¼ê¤ò¡È¥¥é¡¼¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍ³¿¤â¤½¤¦¤À¤·æÆÊ¿¤â¤½¤¦¡×¡ÖÁê¼ê¤¬ÅÝ¤ì¤«¤±¤¿¤é¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£1300¡Á1400Ç¯Âå¤Î»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë´ÆÆÄ¼¼¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
8·î25Æü¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¡Ê¢¨¼èºàÆü¤Ï9·î1Æü¡Ë¤Ç¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À»³ËÜÅê¼ê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ³¿¤Ïº£¤È¤Æ¤â¼«¿®¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¡£µîÇ¯¤Ï¤È¤¤É¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤¿¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¡×¤È¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë»³ËÜÅê¼ê¤ò¡È¥¥é¡¼¡É¤ÈÉ¾¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¤â¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¶²¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÍ³¿¤â¤½¤¦¤À¤·æÆÊ¿¤â¤½¤¦¡×¡ÖÁê¼ê¤¬ÅÝ¤ì¤«¤±¤¿¤é¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£1300¡Á1400Ç¯Âå¤Î»ø¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥é¡¼¤À¡×¤È¡¢¤½¤Î¡È¾¡Éé¶¯¤µ¡É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£