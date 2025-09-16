¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ÆÆÄ¡¢¹¥Ä´¤Ê»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ËÉ¬Í×¤Ê²þÁ±ÅÀ»ØÅ¦¡Ö¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¥í¥Ð¡¼¥Ä¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¥Ä´¤Ê»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÉ¬Í×¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë´ÆÆÄ¼¼¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¹¥Åê¤¬Â³¤¯»³ËÜÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ³¿¤Ï¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤«¤é¡¢Ëè²ó6¡Á7²óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍ³¿¤Ë¤Ï´°Åê¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢5²ó¤Ç90µå¤âÅê¤²¤¿¤éÌµÍý¤À¡×¡ÖÍ³¿¤¬¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢7¡Á8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÁý¤ä¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤¢¤ë´ÆÆÄ¼¼¤Ë¤Æ¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¹¥Åê¤¬Â³¤¯»³ËÜÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍ³¿¤Ï¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤«¤é¡¢Ëè²ó6¡Á7²óÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍ³¿¤Ë¤Ï´°Åê¤Ç¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢5²ó¤Ç90µå¤âÅê¤²¤¿¤éÌµÍý¤À¡×¡ÖÍ³¿¤¬¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢7¡Á8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÁý¤ä¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ÅÀ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£