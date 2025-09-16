豆乳飲料 砂糖不使用にアーモンド キッコーマンソイフーズがラインアップ強化

キッコーマンソイフーズは豆乳飲料のラインアップを強化する。「豆乳飲料カフェモカ」と「豆乳飲料杏仁豆腐」を8月25日から発売。「砂糖不使用豆乳飲料アーモンド」と「豆乳＋食物繊維」を9月22日から投入する。4品ともに200㎖紙パック、税別希望小売価格110円。

「カフェモカ」は定番カフェメニュー「カフェモカ」の味わいを再現した。コーヒーのほろ苦さとチョコレートの甘さがマッチした味わい。パッケージは、華やかなピンク色を使用した上品なデザインを採用した。

「杏仁豆腐」はアジアンスイーツの定番「杏仁豆腐」の味わいを再現した。濃厚なミルク感と爽やかな杏仁の香りが特徴で、ゼラチンで固めれば杏仁豆腐風にもアレンジできる。パッケージは、パンダの位置が異なり、隠れパンダも描いた3種類のデザインを採用。

「砂糖不使用」は砂糖を使用せず、大豆のやさしい甘みを生かしたシリーズ。「砂糖不使用豆乳飲料アーモンド」は香ばしいアーモンドの風味とすっきりとした味わいで、大豆たんぱくやイソフラボン、ビタミンEも摂れる。容器に移してあたためる「ホッ豆乳」としても楽しめる。

「豆乳＋」は豆乳に含まれる栄養素に加え、不足しがちな栄養素も合わせて摂れるシリーズ。「豆乳＋食物繊維」は幅広い年代で不足しがちな食物繊維を加え、さつまいも風味に仕上げた。やさしい甘さが特徴。1本当たり食物繊維を5・2g配合しており、1日不足分の食物繊維を手軽に補える。