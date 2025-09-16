女優でタレントのMEGUMI（43）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。トップアスリートの“オフ”の姿に驚く一幕があった。

この日のゲストは、パリ五輪女子レスリング76キロ級金メダリストの鏡優翔。黒のベアトップに白のシアージャケットを羽織った姿に、MCのMEGUMIは「テレビで見るいつもと違う雰囲気。強いイメージありましたけど、普段はこういうファッションがお好きなんですか」と驚き、鏡は「マット降りたら女の子で。ギャップ萌えを狙っているので」と笑顔を見せた。

これにMEGUMIは「可愛いー！」を連発。同じくゲスト出演したお笑いトリオ「ロバート」馬場裕之が「でもマットの上でもオシャレというか」と振ると、鏡は「アスリートで化粧して出られないので。出られる競技もあるんですけど、レスリングは特に顔がぶつかったりするので。その中でどこまで美しく見せるかが大事だと思っている」と明かした。

試合中はノーメイクながら、まつげエクステやリップアートメークなど気を遣っているといい、「何やってんだって声が最初は多かったんですけど、それでやることやって勝てばいいって思ったので。レスリングやっていても怖いイメージだけじゃなくて、可愛いとかきれい、美しい方でも見てもらえたら女の子も競技人口が増えたりするんじゃないかなって願いがあります」と語り、MEGUMIは「カッコイイわ。素晴らしい」と称賛していた。