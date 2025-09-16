¾¾²¼Þ«Ê¿¡¡20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡Ä²ÈÂ²¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ÖÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ÆÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÀ¤³¦¤Þ¤ë¸«¤¨¡ª¥Æ¥ì¥ÓÆÃÁÜÉô¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾²¼¤Ï¡Ö20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î»þ¤Ë²ÈÂ²¤ËÃ¡¤µ¯¤³¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¾ì¡×¤À¤Ã¤¿¤È²óÁÛ¡£
¡¡²ÈÂ²¤¬»öÁ°¤Ë·×²è¤·¤Æ¤¤¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÇ°¤Ë¡ÈÃË¤Ê¤éÈô¤Ù¡É¤È¡×¤È¥¹¥«¥¤¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤³¤Î¾õÂÖ¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¹ß²¼¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òºÆ¸½¤·¤¿¡£