¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ¹ñ¤ÎÍ¹ÊØ»ö¶È²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡¢¼ê»æ¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤Î¾®·¿Í¹ÊØÊª¤òÅêÈ¡¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤Í¹ÊØ¥Ý¥¹¥È¤òÁ´¹ñ¤Ë½ç¼¡Æ³Æþ¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÎÃæ¸ÅÉÊÇäÇã¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤äÊÖÉÊ¤Ç¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£±Ñ¹ñÈ¯¾Í¤Î¥Ý¥¹¥È¤Î170Ç¯°Ê¾å¤ËµÚ¤ÖÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡ÖºÇ¤âÂç¤¤ÊÊÑ³×¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¿··¿¥Ý¥¹¥È¤Ï¼ê»æ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¸ý¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡Ö·¤È¢¥µ¥¤¥º¡×¤ÎÅêÈ¡¸ý¤òÀß¤±¤ë¡£¾åÉô¤ËÀßÃÖ¤·¤¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢Æ°¤·¤ÆÂç¤¤á¤ÎÅêÈ¡¸ý¤¬³«¤¯»ÅÁÈ¤ß¡£
¡¡Í¹Á÷¤¬ÃÙ±ä¤·¤¿¤ê¡¢Í¹ÊØÊª¤¬Ê¶¼º¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎÄÉÀ×¤â²ÄÇ½¤À¡£