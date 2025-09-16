¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤Îº¹¤·¿§¤¬ÀäÌ¯¡Ä¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡ßemmi¡×ÊÌÃí¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë°ìÂ
¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡Öemmi¡Ê¥¨¥ß¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡ØNew Balance for emmi¡Ù¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤¬¤é¤â¡¢½÷À¤é¤·¤µ¤äÅÔ²ñÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¡¢emmi¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤ªÌÜ¸«¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÁ´¹ñÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÏÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡ØNew Balance for emmi¡Ù¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥¸¥Ã¥×¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢ ¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼2·¿¤ÎÁ´6·¿¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ïemmi¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊÌÃí¥«¥é¡¼¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤«¤é¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡È¥Ô¥ó¥¯¡É¤¬¥¡¼¥«¥é¡¼
emmi½éÊÌÃí¤Î¡ÖM1000¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü9800±ß¡Ë¤Ï¡¢Ç»Ã¸¤ò¤Ä¤±¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ìÂ¡£
¿§¤ÎÇ»¤µ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤µ¤È·Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ì¥¶¡¼¤È¥á¥Ã¥·¥å¤Î°ÛÁÇºà¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¡¢Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤ÎÊÌÃí¥«¥é¡¼¡ÖW1080¡×¡ÊÀÇ¹þ1Ëü9800±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¿·Á¯¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÄ§¡£
N¥í¥´¤Î¼þ¤ê¤Ï¥À¡¼¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡¢¤«¤«¤ÈÉôÊ¬¤È¥¤¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥í¥´¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤·¤Æ¡¢¡ÖM1000¡×¤È¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤¿¿§Áª¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·Ú¤¯¤ÆÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤«¤éÉáÃÊ»È¤¤¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤âÃíÌÜ
¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¸¥Ã¥×¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1Ëü6940±ß¡Ë¡£
¤ä¤ä¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤â¡ý¤Ê¡Ö¥¦¥¨¥¹¥È¥®¥ã¥¶¡¼¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡Ê³Æ ÀÇ¹þ1Ëü5950±ß¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥®¥ã¥¶¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡£
¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤¬¤Á¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ê¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÏM¥µ¥¤¥º¤Î¤ß¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤ÏS¤ÈM¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¥°¥ì¡¼¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥í¥´»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥³¥ó¥Õ¥©¡¼¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¡×¡ÊÀÇ¹þ1980±ß¡Ë¤Ï¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ëÊÔ¤ßÌÜ¤ÇÃÈ¤«¤ß¤ò¥×¥é¥¹¡£
¡Ö¥ê¥Ö¥Ë¥Ã¥È¥Ó¡¼¥Ë¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ4950±ß¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¤Þ¤¹¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡ß¤«¤ï¤¤¤¤¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥Ä¥Ü¡Ä
¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤äº¹¤·¿§¤ÇÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤¿º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
½éÊÌÃí¤Î¡ÖM1000¡×¤Ï¡¢Í½Ìó¤Î»þÅÀ¤ÇÉÊÇö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
9·î11Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¡§emmi¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢USAGI ONLINE¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½Ìó
9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä
9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á17Æü¡Ê¿å¡Ë¡§NEWoMan¿·½ÉÅ¹¡¢¥ë¥ß¥ÍÍ³ÚÄ®Å¹¡¢¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¤Ë¤ÆÀè¹Ô¼õÃí²ñ
¢¨¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÏNEWoMan¿·½É¤Î¤ß
9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡§emmiÁ´¹ñÄ¾±ÄÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä
¡ÖNew Balance for emmi¡×ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://emmi.jp/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
