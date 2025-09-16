「GMARCHの中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキング！ 2位「青山学院大学」、1位は？【2025年調査】
学習院大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学の頭文字をとった有名私立大学群であるGMARCH。通っている学生の雰囲気やキャンパスの立地によって、“お金持ちそう”という印象には違いがあるようです。
その中から、「GMARCHの中で最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年9月2〜8日の期間、全国10〜70代の男女289人を対象に、「GMARCH」 に関するアンケートを実施しました。
2位：青山学院大学／130票渋谷や原宿に隣接しており、都会的で洗練された環境が学生生活の舞台となっています。文学部・国際政治経済学部など幅広い学部を擁し、語学教育や国際交流プログラムも充実。ファッションやカルチャーに関心を持つ学生が集まるイメージも強いのかもしれません。
回答者からは「初等部からお金持ちが通ってるイメージが強い」（20代女性／東京都）、「キャンパスが渋谷にあり、お金を持っている学生が多いイメージ」（30代男性／宮崎県）、「渋谷、青山という立地とミッション系というところからお金持ちのイメージがある」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：学習院大学／131票皇族ゆかりの学び舎としての歴史を持つ学習院大学は、落ち着いた気品あふれるキャンパスが印象的。明治時代に創設された学習院を母体とし、現在は文学部・法学部・経済学部・理学部・国際社会科学部の5学部を擁します。
回答者からは「伝統的に皇族や旧華族の子弟も通う名門校として知られ、上品で裕福な家庭の学生が多いイメージがある」（60代男性／大阪府）、「皇室関係の方も通われていて、そういうイメージがある」（50代女性／埼玉県）、「お嬢様が多いイメージがある」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)