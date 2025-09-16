イスラエル軍の照明弾がガザ地区北部の破壊された建物の上を漂う様子。写真は１５日にイスラエル南部から撮影されたもの/Leo Correa/AP

（ＣＮＮ）イスラエルがパレスチナ自治区ガザ地区ガザ市への地上侵攻を開始した。イスラエル当局者２人が１６日未明、ＣＮＮに明らかにした。

侵攻はガザ市郊外で始まった。イスラエル軍はここ１週間、空爆を激化させ、高層ビルの破壊を加速させてきた。当局者の１人は、地上侵攻は当初「段階を分けて徐々に」行われると述べた。

カッツ国防相は１６日、「ガザが燃えている」と投稿。イスラエル国防軍（ＩＤＦ）が「テロ関連インフラを攻撃」し、「人質の解放とイスラム組織ハマスの打倒」に向けて取り組んでいると述べた。

地上侵攻は、イスラエル軍が人口が密集した都市部から住民を強制的に避難させた後に実施される予定だったが、現時点では住民のごく一部しか避難していない。国連は先月、イスラエルによるガザ市侵攻計画により、同市に住む約１００万人のパレスチナ人が強制的に避難を強いられる危機にひんしていると警告していた。イスラエル軍当局者は１５日、推定３２万人が避難したと述べた。

一連の新たな攻撃により、子どもを含む負傷者が、人手不足に陥ったガザ地区の病院に殺到している。地元当局者によると、数十人の負傷したパレスチナ人がガザ市近郊の病院に夜通し搬送された。

ＣＮＮが入手した映像には、血を流した複数の子どもたちの遺体がガザ北部の病院に運ばれる様子が映っている。ある映像では、白い布で覆われた子どもたちの遺体を前に悲しみのあまり叫ぶ大人２人の姿が捉えられていた。