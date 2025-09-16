¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Û¥í¥Ã¥Æ¡¢17°ÂÂÇ11ÆÀÅÀ¤Ç²÷¾¡¡ª¥¢¥»¥Ù¥É¤¬3°ÂÂÇ¡¢¾¡Ëô¤¬4°ÂÂÇ¡¢µÜºê¤Ï5ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡Ä16Æü¡¦³ÚÅ·Àï
¡¡16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¤Ç¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¢ÂÐ³ÚÅ·Àï¡£¥í¥Ã¥Æ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÅâÀîÐÒ¸Ê¡¢ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥ä¥Õ¡¼¥ì¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï3²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£²®Ìîµ®»Ê¡¦³ÑÃæ¾¡Ìé¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤·¡¢µÜºêÎµÀ®¤¬Áö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á3ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÅâÀî¤Ï2²ó36µå¡¢2°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£3²óÎ¢¤«¤é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÎÅìºÊÍ¦Êå¤¬¾å¤¬¤ë¡£¹¾ÀîÐÒÅÍ¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ¡¢±ÊÅÄñ¥ÂÀÏº¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡4²óÉ½¡¢ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤Ç°ì»àÆó¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢²®Ìîµ®»Ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£5ÂÐ0¤È¤·¤¿¡£
¡¡4²óÎ¢¡¢ÅìºÊ¤ÏÅçÆâ¹¨ÌÀ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ê¤É¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£5ÂÐ2¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡5²óÉ½¡¢ÀÐ³À²í³¤¡¢¥¢¥»¥Ù¥É¤ÎÏ¢ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3ÂÇÅÀ¤ÎµÜºêÎµÀ®¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¾¡ËôÎ°°Î¡¢¾¾ÀÐ¿®È¬¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¤½¤Î¸åÂåÂÇ¡¦ÀÐÀî¿µ¸ã¤Î°ÂÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐ³À²í³¤¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£ÂÇ¼Ô°ì½ä¤ÎÌÔ¹¶¤Ç11ÂÐ2¤È¤·¤¿¡£
¡¡7²óÎ¢¡¢3ÈÖ¼ê¡¦ÃæÂ¼ÌÌï¤Ï¡¢µÈÇ¼Íã¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£11ÂÐ3¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢4ÈÖ¼ê¤Î´ä²¼Âçµ±¤¬ÅÐÈÄ¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤«¤é´ßËÜÍ¤Ìé¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£11ÂÐ5¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡6ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢´ä²¼¤Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÂ³¤òÃÇ¤ÁÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤³¤Î²ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï³ÚÅ·¤Ë11ÂÐ5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹