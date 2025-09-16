バンダを先発に起用も1死で降板

【MLB】フィリーズ 6ー5 ドジャース（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地・フィリーズ戦で延長タイブレークの末敗れた。この日、先発にはオープナーでアンソニー・バンダ投手を起用したが、1死しかとれず、1本塁打1四球で降板。試合後、デーブ・ロバーツ監督は「起用したい投手を起用した。それでも、毎回上手くいくとは限らない」と振り返った。

フィリーズ打線は2番にシュワーバー、3番にハーパーと強力な左打者が並ぶ。当初はエメ・シーハン投手が先発すると見られていたが、バンダをオープナーで起用した。しかし、1死からシュワーバーに被弾、ハーパーに四球を与えたところで降板。シーハンがマウンドに上がった。

シーハンは7回途中まで1失点と好投したため、試合後、シュワーバーとハーパーに対して左投手をぶつけることに自信はありましたか？」と采配への質問が飛んだ。しかし、「今でも彼らと対戦した選手（の起用）に満足している。彼らは休養十分で投げる準備ができていた。起用したい投手を起用した。それでも、毎回上手くいくとは限らない」と振り返った。

続けて「シーハンを先発させた方がよかったですか？」と記者からの質問に対し「（試合は）どうなるか分からない……ノー。シュワーバーが本塁打を打つと事前に知っていたらね（笑）」とコメント。「エメットが降板した時は、2点のリードがあった。なので」と厳しい表情だった。（Full-Count編集部）