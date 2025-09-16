【プレミアムバンダイ：ちびぐるみ関連商品】 9月19日 詳細発表予定

BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて販売予定の「ちびぐるみ」関連商品の予告を公開した。詳細は9月19日に発表を予定している。

「ちびぐるみ」はちびっとフォルムとまっすぐな瞳が愛くるしいバンプレストのぬいぐるみブランド。予告画像では「学園アイドルマスター ちびぐるみ」の花海咲季が映っており、全高約11cmのお出かけに連れていきやすいサイズだが、さらに大きなシルエットが並んでいる。

THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.