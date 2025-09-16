¡Úµð¿Í¡Û¹Ó´¬Íª¤¬¾¡¤Á±Û¤·£²¥é¥ó¡¡¾¡¤Æ¤Ð¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÍ¥¾¡¤Î°ìÀï¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¹ë²÷ÃÆ¡Ä£²·³Àï
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡À¾Éð¡½µð¿Í¡Ê£±£¶Æü¡¦¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¤¬¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Î£³¹æ£²¥é¥ó¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£¶²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡££±¡½£±¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó£±»à°ìÎÝ¤ÇÁê¼ê¤Î£³ÈÖ¼ê¡¦¿å¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë¤È¡¢¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤ËÆþ¤Ã¤¿£±£³£¹¥¥í¤òÎÏ¶¯¤¯¿¶¤êÈ´¤¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÄ¾·â¤¹¤ë¹ë²÷ÃÆ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£·£µ¾¡£³£¸ÇÔ£²Ê¬¤±¤Ç¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¼ó°Ì¤òÆÈÁö¡£¤³¤ÎÆü¡¢À¾Éð¤Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð£²Ç¯¤Ö¤ê£²£¹ÅÙÌÜ¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥óÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥é£³¥ë¡¼¥¡¼¤¬Âç¤¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£