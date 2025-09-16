¡Úµð¿Í¡Û¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµµÂôÍýÊæ¤¬£¹¡¦£³£°ÃæÆüÀï¤Ç»Ïµå¼°
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢¡ÖÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¡Ê£±£±·î³«ºÅ¡ËÂîµå½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ÎµµÂôÍýÊæ¤¬£³£°Æü¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤ÏÄ°³Ð¾ã³²¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¡£ÀèÅ·ÀÆñÄ°¤ÎµµÂô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±Âç²ñ¤Ë£´Âç²ñÏ¢Â³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢·×£¸¤Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤êµµÂô¤Ï¡ÖÅÁÅý¤¢¤ëÆÉÇäµð¿Í·³¤Î»î¹ç¤Ç»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¤Ïº£²ó¤ÎÅìµþ£²£°£²£µ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÈÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ò¿®¤¸¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥Õ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Ä°³Ð¾ã³²¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£