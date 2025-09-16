¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤Î»ÖÅÙ»û¡¡ÁÏ·ú1400Ç¯µÇ°»ö¶È¤Î½©²ñ´ü¤ò10·î4Æü¤«¤é³«ºÅ
¹áÀî¡¡»ÖÅÙ»û(»ñÎÁ)
¡¡¹áÀî¸©¤µ¤Ì¤»Ô¤Î»ÖÅÙ»û¤Ï¡¢ÁÏ·ú1400Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î4Æü¤«¤é11·î3Æü¤Þ¤Ç¡Ö»ÖÅÙ»ûÁÏ·ú1400Ç¯µÇ°¸æ³«Ä¢¡×¤Î½©²ñ´ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÖÅÙ»û¤ÎÁÎÎ·¤Ë¤è¤ëÆÉ·Ð¤Î¸å¡¢¸æËÜÂº¤Î¿ß»Ò¤¬³«Èâ¤µ¤ì¤ë¡Ö³«ÇòË¡Í×¡×¤ä¡¢Êâ¤Ê×Ï©¤Ç¹áÀî¤ò½ä¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¤Î¾å±Ç²ñ¡¢¹â¾¾»Ô½Ð¿È¤ÎÇ½³Ú»Õ¡¦Îâ°ÊÌîÍÛ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë±éÉñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÖÅÙ»û¤ÎÁÏ·ú1400Ç¯¤òµÇ°¤¹¤ë»ö¶È¡Ê½Õ²ñ´ü¡Ë¤Ï¡¢4·î26Æü¤«¤é5·î25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ìó3000¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£