¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É6ÂæÍí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¡¡4¿Í¤òÈÂÁ÷¡Ä¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Ë³ØÀ¸¾è¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¡Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô
Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Ç16Æü¸áÁ°¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÉÜÃæ»Ô»ÍÃ«¤ÎÌî±î³¹Æ»¤Ç¡ÖÊ£¿ôÂæ¤Î¼Ö¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤È¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ6Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Ë³ØÀ¸¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Å¾¼ê4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤È¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£