浜崎あゆみ、家族で超弾丸ハワイ旅「息子さん可愛い」「ママあゆ 素敵です」「ちびくんズの可愛らしい声にキュン」 信頼する知人宅へ
歌手・浜崎あゆみ（46）が15日、自身のインスタグラムを更新。「超弾丸でハワイの実家へ」とつづり、家族のような付き合いをしているハワイ在住のコーディネーター、マキ・コニクソンさん宅を訪れたことを伝え、再会2ショットを公開した。
【動画】「ちびくんズの可愛らしい声にキュン」浜崎あゆみが公開したマキさんとの別れ際の様子 ※2枚目
「#いつも必ず帰り道に #車が見えなくなるまで見送ってくれる #胸が締め付けられるんだよね #そしてまた来年まで頑張ろうと思うんだ」とハッシュタグを添え、別れ際の動画も紹介。
ハワイ旅行は息子たちも一緒だったようで、動画には「バイバ〜イ！マキさん、バイバ〜イ！」と子どもの声と思われる音声が入り込んでいる。
この投稿に対し、マキさんが「まきしゃんはあゆ＆ファミリーが大大大好きだよ。毎年里帰りが待ち遠しいんだよ。ハワイからずっとずっと応援してるから！」と反応したほか、ファンからは「素敵です」「息子さん可愛い」「声かわいすぎてめっちゃ癒される」「ちびくんズの可愛らしい声にキュン」「息子ちゃんにあゆが優しく話しかけるのが愛おしい」「ママあゆ 素敵です」「あゆと息子くんがこれからも穏やかで幸せな日々を過ごせますように」など、さまざまなコメントが寄せられている。
浜崎は2020年1月、公式ファンクラブサイトで「私、昨年末に天使を産みママになりました」と長男の出産を報告。21年5月には「この春、無事に大切な家族がひとり増えて」と次男が誕生したことを伝えている。
