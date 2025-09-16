ËÉ±ÒÁê¡Ö¼Â»Ü¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×´ä¹ñÈô¹Ô¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÆ·³¤ÎÃåÎ¦·±Îý¤ËÃÏ¸µ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¢¤¬¤ëÃæ
»³¸ý¸©¤Î´ä¹ñÈô¹Ô¾ì¤Ç¡¢Ìó25Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÆ·³¤Ë¤è¤ëÃåÎ¦·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ËÃÏ¸µ¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ëÃæ¡¢ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¤Ï¡Ö·±Îý¤Î¼Â»Ü¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÃ«ËÉ±ÒÁê¡§
·±Îý¤Î¼Â»Ü¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î·±Îý¤Ë¤è¤ëÌ±´Ö¹Ò¶õµ¡¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È´ä¹ñÈô¹Ô¾ì¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤Ø¤ÎÁû²»¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·±Îý¤Ï¡¢ÊÆ·³¤Î¶õÊì´ÏºÜµ¡¤¬Î¦¾å¤ÎÈô¹Ô¾ì¤Î³êÁöÏ©¤ò¶õÊì¤Î¹ÃÈÄ¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÃåÎ¦¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÌë´Ö¤Î·±Îý¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼þÊÕ¤Ø¤ÎÁû²»¤Ê¤É¤¬ÅÙ¡¹ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯°Ê¹ß¤ÏÎ²²«Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬Åç¤ÇÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ÏÂâ°÷¤ä¹Ò¶õµ¡¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢´ä¹ñÈô¹Ô¾ì¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·±Îý¤¬17Æü¤«¤é26Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´ä¹ñ»ÔÄ¹¤é¤Ï¤³¤Î¸å¡¢ÃæÃ«Âç¿Ã¤ËÄ¾ÀÜ·±Îý¤ÎÃæ»ß¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£