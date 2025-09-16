¡Ú °ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦HIRO ¡Û¡¡°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥â¥ó¥¡¼125¡×¤Ç¥×¥Á¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡¡°¦¼Ö¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î¼Ö¸¡°ú¤¼è¤ê¤Ø¡Ö¥¢¥ï¥¤¥Á¤«¥Ó¥ï¥¤¥Á¤Î°Ù¤Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¤ÎHIRO¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥â¥ó¥¡¼125¡×¤Ç¤Î¥×¥Á¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤È¡¢°¦¼Ö¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î¼Ö¸¡¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
HIRO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¥â¥ó¥¡¼125¥×¥Á¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤ÎÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¹ÁÄ®¡¦»¨²ìºê¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¤ÎÁ°¤Ë¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¤òÄä¤á¤¿²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
HIRO¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¼Ö¸¡½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ò¼è¤ê¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤ÆÏÂ²Î»³¸©Æâ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ°È÷¹©¾ì¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£°¦¼Ö¤Î¡Ö¥â¥ó¥¡¼125¡×¤È¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°¦¼Ö¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î²ÙÂæ¤Ë¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥â¥ó¥¡¼125¡×¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤ÀHIRO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ï¥¤¥Á¤«¥Ó¥ï¥¤¥Á¤Î°Ù¤Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¡£Ã¸Ï©Åç£±¼þ¤«¡¢ÈüÇÊ¸Ð£±¼þ¤Î¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
