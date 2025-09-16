山梨大発のベンチャーで一般社団法人の「小さな水」（甲府市）が、水路や沢などの水を浄化して生活用水に変える「可搬型小型造水機」を開発した。

能登半島地震の支援に携わった経験から、既存装置を軽量化し、キャリーケースで持ち運びできるよう改良した。同法人は「インフラ維持が課題となる過疎地域などで広めたい」としている。（甲府支局 菅原智）

水路や沢の水を浄化し生活用水に

山梨大で水質汚染などを研究する西田継教授（５７）らが開発した。西田教授は同法人の代表理事だ。

「ロカロカ」と名付けられた新装置は、水路などからくみ取った水に紫外線を当てて細菌などを除去し、フィルターで濾過（ろか）する。１台で１日５〜１０トン（１０〜２０世帯分）の生活用水を確保でき、風呂やトイレの水として利用できる。

能登半島地震では奥能登地方を中心に最大で約１３万６４４０戸が断水した。支援団体を通じて西田教授らに「水が出なくて困っている」との声が寄せられた。

西田教授は金沢市の出身。ＳＯＳを受けて石川県輪島市へと駆け付けた。被災者から「お風呂に入っていないので臭うでしょう？」と言われたという。住民らは氷点下の夜も、屋外の仮設トイレを利用していた。

「大学で教えてきたのに、現実を見るまで『水のない生活』を何も知らなかった」。そう反省し、以前、企業と共同開発した濾過装置の投入を決めた。

輪島、珠洲市内の民家やボランティアらの拠点など３か所に設置したが、災害現場での使用は初めて。水源から水をくみ上げるポンプの出力が足りない事態に直面した。装置の重さは約３０キロ。重すぎて設置が難航することもあった。

こうした経験を経て、西田教授らは装置の改良に取り組む。今年５月、重さを約１７キロに減らしたロカロカを完成させた。８月にはキャリーケースと一体化した新型も売り出した。いずれも１台１８０万円で、月５万円でレンタルもできる。

被災地では水道の大半が復旧するまでに約５か月を要した。一因は市町村単位で水を提供する「大規模集中型」システム。復旧や維持が難しいという。

課題の克服に向け、国は今年度、「小規模分散型」システムの実証事業を始める。集落や住宅単位で水を供給する仕組みだ。

ロカロカは過疎地などでも低コストで導入できるため、「小さなインフラ」として注目され始めているという。西田教授は「水を通じて、これからの社会のあり方を真正面から考えていきたい」と話している。