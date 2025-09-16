FANTASTICSÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡¢ÊÑÁõ¤Ê¤·¤Î³¹¥Ö¥é¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡Ö¥ª¥Õ¥â¡¼¥É²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡ÛFANTASTICS¤ÎÈ¬ÌÚÍ¦À¬¤¬9·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç³¹¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚÍ¦À¬¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥ª¥Õ´¶ËþºÜ¤Î³¹Ãæ¥·¥ç¥Ã¥È
FANTASTICS¤Ï¡¢9·î14¡¦15Æü¤ËÊ¡²¬¡¦¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û¤Ë¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖFANTASTICS LIVE TOUR 2025 ¡ÈUTTERFLY EFFECT¡É -FLY WITH YOU-¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢È¬ÌÚ¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤ª¤«¤Ö¤é¤ê 2Æü´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÊÑÁõ¤Ê¤·¤ÇÊ¡²¬¤Î³¹¤ò»¶Êâ¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï9·î6Æü¤«¤é12·î21Æü¤Þ¤Ç18¸ø±é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¡Ö¥ª¥Õ¥â¡¼¥É²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÇ¤Î´¶¤¸¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¡ª¡×¡ÖÈ±¤«¤¾å¤²¤Æ¤ë¤ÎºÇ¹â¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¡¢¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤ËÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç³¹¥Ö¥é
¢¡È¬ÌÚÍ¦À¬¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
