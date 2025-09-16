±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢¥¥ã¥ß¤«¤éÈþ¥Ð¥¹¥È¥Á¥é¥ê LA¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖåºÎï¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Å·Ê¸Âæ¤Ç¤ÎÍ¼·Ê»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
±ÊÈø¤Ï¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥°¥ê¥Õ¥£¥¹Å·Ê¸Âæ¤Ç¤ÎÍ¼·Ê»£±Æ¤ò¼¨¤·¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Å¸Ë¾Âæ¤Ç¥°¥ì¡¼¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤òÃåÍÑ¤·Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï¡×¡ÖLA»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍ¼·Ê¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1994Ç¯3·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹ 159cm¡£·ì±Õ·¿O·¿¡£2009Ç¯¤ËAKB48¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2016Ç¯¤ÎÂ´¶È¸å¤Ï½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥ß¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«ÀßÃæ¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä¡¢LAÍ¼·Ê¤Ç¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë»ÑÈäÏª¤·Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È
¢¡±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä ¡Ê¤Ê¤¬¤ª¡¦¤Þ¤ê¤ä¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
