¡Ö¶â½¸¤á¤Æ¤³¤¤¡×Ãæ³ØÀ¸¤òË½¹Ô¤·¤Æ¸½¶â¤Ê¤ÉÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡¡¾¯Ç¯2¿Í¤òÂáÊá¡¡²¬»³¡¡
²¬»³À¾·Ù»¡½ð
¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃæ³ØÀ¸¤òË½¹Ô¤·¤Æ¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²¬»³¸©¹âÎÂ»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¾¯Ç¯¡Ê17¡Ë¤ÈÌµ¿¦¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤¬16Æü¡¢¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Ï2025Ç¯6·î28Æü¸á¸å3»þ35Ê¬¤´¤í¤«¤é¸á¸å5»þ15Ê¬¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹âÎÂ»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢ÁÒÉß»Ô¤ÎÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¡Ê14¡Ë¤ËÀµºÂ¤ò¤µ¤»¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤È¤ë¤Ê¡×¡Ö¶â½¸¤á¤Æ¤³¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¼Ç÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î´é¤ò²¥¤ê¡¢¸½¶â2000±ßÆþ¤ê¤ÎºâÉÛ¤ä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¡¢Ë¹»Ò¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤«¤é¤Î110ÈÖÄÌÊó¤Ç·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤·¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é2¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£