½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼40¼þÇ¯ ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Ë¼ÂÎÏÌÌ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¸¤Ê¤¤¡×¶¯¤µ¤ÎÈë·í
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎËÙÅÄÍ´Èþ»Ò¡Ê58¡Ë¤¬¼«½öÅÁ¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¡¢ÏÃÂê¤À¡£¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¤ÎÄ¹Í¿Àé¼ï¡Ê60¡Ë¤ËÆ´¤ì¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¤Æ40Ç¯¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÂÎÎÏ¤ÇÉé¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ËÙÅÄ¤Î¶¯¤µ¤ÎÈë·í¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹Í¿Àé¼ï¤È¤Î¡ÖÈ±ÀÚ¤ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ç¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤Î¡È±ÆÉð¼Ô¡É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡Ö¤³¤Î¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡£¥ê¥ó¥°¤Ç²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤³¤Þ¤ì¤Æ¤ÏÎ©¤Á¤¢¤¬¤ê¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÈ¿·â¤¹¤ë¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¤ÎÄ¹Í¿Àé¼ï¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¹â¹»À¸¤À¤Ã¤¿ËÙÅÄ¤Ë°ðºÊ¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ1985Ç¯¡¢Ä¶Æñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¤ÆÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¶½¶È¡Ê°Ê²¼¡¢Á´½÷¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ã¥·¥å¿Íµ¤¤Ç¡¢ÍúÎò½ñ¤À¤±¤Ç3500ÄÌ¡ª¡¡±þÊç½ñÎà¤¬Æþ¤Ã¤¿ÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢½ñÎà¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÍî¤Á¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¿È¤â¸«¤º¤Ë¡ØÉÔ¹ç³Ê¡Ù¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ºÆ¥Æ¥¹¥È¤Ç¼õ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢±¿¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡º£Ç¯40¼þÇ¯¡£°ìÅÙ¤â°úÂà¤»¤º¡¢¸½Ìò¤Ê¤Î¤Ï½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÇÄ¹¤À¡£¤µ¤é¤Ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥Ú¥¢¡¢¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡Ê64¡Ë¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¡¢¶Ë°Æ±ÌÁ¡¢¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¡Ê54¡Ë¤äËÌÅÍ¾½¡Ê58¡Ë¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÇÚ½Ð¤·¤¿Á´½÷¤Ë¡¢18Ç¯´ÖºßÀÒ¤·¤¿¤Î¤âºÇÄ¹¡£2005Ç¯4·î¤ÎÁ´½÷²ò»¶¶½¹Ô¤Ë¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖÁ´½÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥É¥ó½¤¯¤Æ¡È¥¤¥â¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¯¤é¤¤¤Ï¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì¾Á°¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤º¡¢ÉÂ¤ó¤À¤ê¡¢ÈÜ¶þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢´°àú¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ø¥¿¤Ç¤âÅØÎÏ¤¹¤ë»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼ÂÎÏ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¼þ°Ï¤ËÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ÅØÎÏ¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¼ÂÎÏÌÌ¤ÇÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¤Í¡×
¡¡¿·¶½ÃÄÂÎ¡¦¥á¥¸¥ã¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹AtoZ¤ÎÂåÉ½¡¢¥¢¥¯¥È¥ì¥¹¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎËµ¤éÅìµþ¡¦ÉðÂ¢¾®»³¤Ç¥Ð¡¼¡Ö¥Ï¡¼¥Ä82¡×¤ò·Ð±Ä¡£¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ï¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¸ÉÆÈ¤¬¹¥¤¡£¤À¤±¤É¡¢¿¿·õ¤Ë¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤éÌÌÅÝ¸«¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ì¤¬º£¡¢»ä¤Î½ê¤Ë¤¤¤ë³ð¥ß¥¯¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÏÃ¤¹¡É¤³¤È¡£Îý½¬Ãæ¤Ë¼ã¼ê¤¬À¼½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂçÀ¼½Ð¤·¤Æ¸«ËÜ¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¤Í¡£¼«Ê¬¤¬ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Æ¡¢¼ê¼è¤êÂ¼è¤êÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤È´Î¿´¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¼«Ê¬¤¬¤µ¤ì¤Æ¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡´ÔÎñ¤Þ¤Ç2Ç¯¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¼ã¤µ¤À¤¬¡¢²¿¤«Èë·í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÂÎÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤À¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÁÅý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤·¡¢¼ã¼ê¤Ë¤â¤Ã¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡£40Âå¸åÈ¾¤«¤éÆ±´ü¤ÎËÌÅÍ¤Ë¡Ø¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤À¤«¤é³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÎ¹¹Ô¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢Î¹¹Ô¤¬¼ñÌ£¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Î¯¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°ìºòÇ¯¤Ï¡¢ËÌÅÍ¡¦·ò²ð¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È2½µ´Ö¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡¢¥»¥É¥Ê¤ò½ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¼¡¢¥á¥Ã¥Á¥ã¤ª¶â»È¤Ã¤¿¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢»Å»ö¤ò´èÄ¥¤ì¤ë¡£ËÌÅÍ¤Ï¡¢»ä¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¹ó»È¤·¤¿Î¾¤Ò¤¶¤ò¿Í¹©´ØÀá¤Ë¤·¤Æ¡Ö¸½Ìò¡×¤òÂ³Åê¡£
¡Öº£Ç¯¤Î40¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Ê8·î15Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¿À¼è¡ÊÇ¦=60¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤È¤¡¢ÀÎ¤ÎÉÝ¤¤ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¿¡£»ä¤¿¤Á¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¤Âå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Þ¤À¼¤á¤Ê¤¤¤è¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡£»ä¤Ï¤É¤óÄì¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤â¾å¤êµÍ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¼¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Í¡¢°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Í¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÌ¤´°¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸=°ËÆ£²íÆà»Ò¡Ë
ËÙÅÄÍ´Èþ»Ò ¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¼«ÅÁ ¡ÖÌ¤´°¤ÎÂç´ï ¡×2200±ß¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¡Ö3500¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÃæ¤«¤éºÇ¸å¤Ë¤¿¤Ã¤¿1¿Í»Ä¤êÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¤¤¬¼å¤¯¤Æ¤É¤ó¤¯¤µ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÅú¤¨¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£¡×¡½¡½¸µ¡¦Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ ËÌÅÍ¾½
¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¡¢"Á´½÷"¤ÎÀäÄº¤ÈÊø²õ¡¢Ãè¤ËÉñ¤Ã¤¿1000Ëü±ß¡¢Î¾É¨¿Í¹©´ØÀá¡¢¸½Âå¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ä¡Ä¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»Ö¤·Æ®¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ÈË½Áö½÷²¦¡É¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£