¡¡Æü´©¥²¥ó¥À¥¤¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµå³¦OB¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë²ó¸ÜÏ¿¤ä¸òÍ·Ï¿¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åö»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÄ¾ÀÜÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢¤¢¤ÎÂçÊªÁª¼ê¡¢ÍÌ¾Áª¼ê¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡È»ö·ï¡É¡£Åö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¡¢½ÐÍè»ö¤ÎÎ¢Â¦¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤¢¤ÎÍî¹çÇîËþ»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤é¤ì¤¿¡¢¿¹ÈËÏÂ»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ìÎ®¤È¤È¤â¤Ëµî¤ê¤Ì¡×¡ÊÂè3²ó=2011Ç¯¡Ë¤òºÆ¸ø³«¡£Ç¯Îð¡¢¸ª½ñ¤Ê¤É¤ÏÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¡£¡¡
¢£¿¹ÈËÏÂ»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ìÎ®¤È¤È¤â¤Ëµî¤ê¤Ì¡×¡ÊÂè3²ó=2011Ç¯¡Ë
¡¡11·î30Æü¤ËÃæÆü¤Î°ì¡¢Æó·³¤ÎÅê¼êÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ì¤ÎÁ÷ÊÌ²ñ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤í¤½¤í¤ª³«¤¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»³°æÂç²ð¤¬¡Ö¿¹¤µ¤ó¡¢1¤Ä¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¥Ü¥¯¤¬¤â¤·¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×
¡¡»³°æ¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÈÀï¤Ã¤¿07Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¡¡ÃæÆü¤Î3¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5Àï¡¢´°Á´»î¹ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿»³°æ¤òÈ¬²ó¤Ç¹ßÈÄ¤µ¤»¡¢ÍÞ¤¨¤Î´äÀ¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î»î¹ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î´°Á´»î¹ç¤Ï¡¢Ä¹¤¤¥×¥íÌîµå¤ÎÎò»Ë¤Ç¤â°ìÅÙ¤âÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»³°æ¤Î¹ßÈÄ¤Ë¤Ïµå³¦Ãæ¤ÎÈóÆñ¤¬½¸Ãæ¡£¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤³¤½ÂÞÃ¡¤¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿Áê¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥ª¥ì¤Î¸ý¤«¤é¸À¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£
¡¡¸Þ²ó¤À¤Ã¤¿¡£ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦»³°æ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ì¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥¤¥ä¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¤ÎÇò¤¤¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î±¦ÂÀ¥â¥â¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢¾®¤µ¤ÊÀÖ¤¤À÷¤ß¤¬2¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¸Æ¤Ó»ß¤á¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¹¤°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£»ØÀè¤Î¥Þ¥á¤òÄÙ¤·¤¿¤Ê--¡£»³°æ¤Ï¥Þ¥á¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¯¡¢ÅêµåÃæ¤Ë¤½¤ì¤òÄÙ¤¹¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¹¥Åê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»³°æ¤Î¥ê¥º¥à¤òÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¥Ü¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ËÉÕ¤¤¤¿Á¯·ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³°æ¤ÏÏ»²ó¤â¼·²ó¤â3¼ÔËÞÂà¡£¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿»³°æ¤Ë¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö¥Þ¥á¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£Ê¹¤¤Ê¤¬¤é±¦¼ê¤ÎÀè¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î·ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»³°æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ï1-0¡£ÅöÁ³¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÍÞ¤¨¤Î´äÀ¥¤ËÈ¬²ó¤«¤é¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«ËëÁ°¤«¤é¡¢Íî¹ç´ÆÆÄ¤¬ÃæÆü¤È¤·¤Æ¤Ï53Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤òºÇÂç¤Ë¤·¤ÆÍ£°ì¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÃ¯¤â¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¶å²ó¤Î´äÀ¥¤Ë¤Ä¤Ê¤´¤¦¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¥ª¥ì¤â1-0¤Î´°Éõ»î¹ç¤À¤í¤¦¤¬¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ï´äÀ¥¡×¤È¤¤¤¦·ÑÅê¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ê¤éÌÂ¤ï¤º´äÀ¥¤Ø¤Î·ÑÅê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢»³°æ¤ÏÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤Åêµå¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£È¬²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ê¤ª¡¢´°Á´»î¹ç¤Ê¤Î¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»î¹ç¤Ï1ÅÀº¹¡£°ìÈ¯¤òÂÇ¤¿¤ì¤ì¤ÐÆ±ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£´°Á´»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»³°æ¤Ï°ìÅÙ¤â¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£1¿Í¤Ç¤âÁö¼Ô¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¾ö¤ß¤«¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î»î¹ç¤òÍî¤È¤»¤Ð¡¢3¾¡2ÇÔ¡£·èÀï¤Î¾ì¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ë°Ü¤ê¡¢ÃæÆü¤ÈÁê¼ê¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢µÕÅ¾¤ÇÆüËÜ°ì¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³Åê¤«¡¢¸òÂå¤«¡£»³°æ¤Ë¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌÂ¤Ã¤ÆÍî¹ç´ÆÆÄ¤ÎÊý¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë´ÆÆÄ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¢¦¤â¤ê¡¦¤·¤²¤«¤º¡¡1954Ç¯11·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£¶ðÂç¡¢½»Í§¶âÂ°¤ò·Ð¤Æ78Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£ÀèÈ¯¤«¤éÍÞ¤¨¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¸½ÌòÄÌ»»9Ç¯¤Ç57¾¡¡Ê62ÇÔ¡Ë¡¢82¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤¿¡£88Ç¯¤Ë°úÂà¡£Íâ89Ç¯¤«¤é99Ç¯¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤ÎÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¯¡£00Ç¯¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¡¢02Ç¯¤«¤é²£ÉÍ¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£Íî¹ç´ÆÆÄ¤ËÀÁ¤ï¤ì04Ç¯¤«¤éÃæÆü¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢10Ç¯¤Ë¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£Íî¹ç´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë11Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÃæÆü¤òÂàÃÄ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
