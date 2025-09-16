¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯²¬ÇîÇ·¼ÒÄ¹ Æù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëºú´Ì¤ò»È¤Ã¤¿¡Öºú¤¸¤ã¤¬¡×¡Ú»ä¤Î¤ª¤Õ¤¯¤í¥á¥·¡Û
¡Ú»ä¤Î¤ª¤Õ¤¯¤í¥á¥·¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡ÖÎ®¤ìÀ±¡ù¡×¤Á¤å¤¦¤¨¤¤&¤¿¤¤¦¤¨¤Î¡Ö¤ª¤Õ¤¯¤í¥á¥·¡×¤Ï¡© ¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤â¤ª¤«¤ó¤âÎÁÍý¤¬¥Ø¥¿¡×
¡¡²¬ÇîÇ·¤µ¤ó
¡¡¡Ê¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼ÒÄ¹¡¿¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ë
¡¡º£½µ67ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¤³¤È²¬ÇîÇ·¤µ¤ó¤Ï¡¢Âç¼ê·ÝÇ½¥×¥í¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯¶á¤¯¤Ë¡£¤ª¤Õ¤¯¤í¥á¥·¤ÏÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ëÆù¤¸¤ã¤¬¤Îºú¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£·Ý¿Í¤È¼ÒÄ¹¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¶ìÏ«¤ÏÇß´³¤·ºî¤ê¤ÇÈ¯»¶¡©
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Öºú¤¸¤ã¤¬¡×¤Ê¤ó¤ÆÎÁÍý¤ÎÏÃ¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¸µ¡¹¤ÏµþÅÔ¤ÇÉãÊý¤Î¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤È¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¿©ÎÁÉÊ¤òÃÖ¤¯¾¦Å¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º«ÉÛ¤Ê¤É¤Î´¥Êª¤ä¾ßÌý¤ä¥½¡¼¥¹¡¢ÂÌ²Û»Ò²°¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤¸°ú¤¤ÎÉ÷Á¥¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÌµÍ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¹âµé¤Ê¤Î¤¬µíÆù¤ÎÂçÏÂ¼Ñ¡¢¼¡¤Ë¥¯¥¸¥é¤ÎÂçÏÂ¼Ñ¡£¤¹¤´¤¯°Â¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ºú´Ì¤Ç¤·¤¿¡£Å¹¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿ºú´Ì¤òÆù¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬ºú¤¸¤ã¤¬¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¤ª¤Õ¤¯¤í¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡¡Æù¤òºú¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Çºî¤êÊý¤Ï¤Û¤ÜÆù¤¸¤ã¤¬¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥á¥¤¥ó¤ÎÌîºÚ¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¤½¤ì¤Ë¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤Èºú´Ì¡£¶ñºà¤Ï°ìµ¤¤Ë¼Ñ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºú´Ì¤Ï½Á¤´¤ÈÆþ¤ì¤ÆÊì¿Æ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¶õ¤´Ì¤Ë¿å¤òÆþ¤ì¤ÆÆé¤Ë°Ü¤·Æþ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ä´Ì£ÎÁ¤â¶õ¤´Ì²¿Ê¬¤Î1¤È¤«¤ÇÆþ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ä´Ì£ÎÁ¤ÏÇö¸ý¾ßÌý¤È¥ß¥ê¥ó¡¢¼ò¡£µþÅÔ¤À¤«¤éº½Åü¤¬Â¿¤á¤Î´Å¤¤½Á¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±ÎÁÍý¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¿¤¤»þ¤Ï½µ¤Ë2²ó¿©Âî¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¿È¤Ï¼Ñ¤ë¤È¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡¢Î¾¿Æ¡¢ËÍ¤é·»Äï¤Î²ÈÂ²Ê¬ºî¤ë¤«¤é²¿´Ì¤«Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È´Ì¤º¤Ä»þ´Öº¹¤ÇÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ËÆþ¤ì¤¿´Ì¤Ï¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¡¢¸å¤«¤éÆþ¤ì¤¿ºú¤Ï²ô¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©´¶¤¬¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ºú´Ì¤Ï¹ü¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼Ñ¤ë¤È¤Þ¤¿¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡£
¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤¿ÏÓÁ°
¡¡¿©¤Ù¤ë»þ¤Ï¥¹¥×¡¼¥ó¤«¥ì¥ó¥²¤¬¤¤¤¤¡£Æð¤é¤«¤¯¤Æ¥¯¥¿¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤È¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºú¤ò¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ºú¤¸¤ã¤¬¤¬¤¢¤ì¤ÐÌ£Á¹½Á¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤È¤ÏÄÒÊª¤È¤´ÈÓ¤¬¤¢¤ì¤ÐÍ¼ÈÓ¤Î¿©Âî¤È¤·¤ÆËþÂ¤Ç¤·¤¿¤è¡£
¡¡ÍâÆü¤ÎÄ«¤äÃë¤Ï»Ä¤êÊª¤Îºú¤¸¤ã¤¬¤ËÍñ¤ò°ì¸Äº®¤¼¤Æ¤´ÈÓ¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤âºÇ¹â¡£
¡¡¤¦¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÆé¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óºî¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£Êì¿Æ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÎÁÍý¾å¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Çºî¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤Îº¢¤Ë¤Ï¥Ë¥é¶Ì¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Á¤Î¾¦Å¹¤Ç¤ÏÍñ¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥«¥º¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï¤¹¤°Íñ¾Æ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ë¥é¶Ì¤Ïº£¤Ç¤Ï´ÊÃ±¥ª¥«¥º¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ëÆüÊì¿Æ¤¬¸«¤è¤¦¸«¤Þ¤Í¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¿©¤ÙÀ¹¤ê¤Îº¢¤Ë¤´ÈÓ¤¬¥¹¥¹¥à¤ª¤Õ¤¯¤í¥á¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ËÍ¼«¿È¤â¿Í¤¬ºî¤ë¤Î¤ò¸«¤ÆÎÁÍý¤¹¤ëÊý¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Èºî¤êÊý¤ò¸«¤Æ¡¢¥°¥é¥¿¥ó»®¤ËÍñ¤È¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤ª¤Õ¤¯¤í¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÇþÊ´¤ÈµíÆý¤ò¥³¥È¥³¥È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤·¤¿¤é¥½¡¼¥¹¤À¤±¤Ï¸«»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÊì¿Æ¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÒÄ¹¶È¤Ï¸ÉÆÈ¡ª30Ç¯Á°¤Ë»Ï¤á¤¿Çß´³¤·ºî¤ê¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶
¡¡ËÍ¤Ï·ë¹½¥Þ¥á¤Ç¡¢¼«¿æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢30Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÇß´³¤·¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Çß¤òÄÒ¤±¤ÆÇß¼ò¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÄÒ¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÇß´³¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¡×¤È¡£¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Çß¤òÄÒ¤±¤ëÉÓ¤òÇã¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÑÊ¨¾ÃÆÇ¡£¤½¤·¤ÆÅ·Æü¤Ë´³¤¹¡£ÉÓ¤ÎÃæ¤Ë±ö¡¢Çß¡¢±ö¡¢Çß¤ÈÃÊ¡¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Æþ¤ì¤Æ¡¢Âæ½ê¤ÎÆü¤ÎÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¿ôÆüÃÖ¤¯¡£4¡¢5Æü¤¯¤é¤¤¤Ç±ö¤¬ÍÏ¤±¤ÆÇß¤¬¥¯¥¿¡¼¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¿ôÆüÃÖ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¡£´³¤¹¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê¥¶¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Ð¥Ã¥È¤ËÇß¤òÊÂ¤Ù¡¢¾å¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥¿¥ª¥ë¤òÉß¤¤¤Æ±ø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç3¡¢4Æü´³¤·¤¿¤é»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤Çß´³¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇß¤È±ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ËèÇ¯ÄÒ¤±¤Æ20Ç¯Êª¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤À¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤ÈË»¤·¤¯¤ÆÄÒ¤±¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£Ç¯¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËÄÒ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥Ä¤ò³Ð¤¨¤ë¤È´ÊÃ±¤Ç¤¹¤è¡£±ö¤À¤±¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï·Ý¿Í¤È¼ÒÄ¹¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Âç¤¤¤¡£¼èÄùÌò²ñµÄ¤È¤«¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ÒÄ¹¤ÏºÇ½ª·èÃÇ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤¬·èÃÇ¤·¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÏÆ°¤±¤Ê¤¤¡£°ÊÁ°¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¶È¼ï¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¸ÉÆÈ¤À¤è¡×¤È¤è¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤·¤ß¤¸¤ß¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥²¥¹¥È¤¬¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤Ï¿Í¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÎÁÍý¤â¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤«¤Ê¡£ËèÆü²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢Çß´³¤·¤¬Æþ¤Ã¤¿ÂÞ¤´¤ÈÍÉ¤¹¤Ã¤Æ¡¢±ö¤ÈÇß¤òº®¤¼¤Æ¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢Çß¤¬¥¯¥¿¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤¬½Ð¼Ò¤¹¤ëÁ°¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê=¾¾ÌîÂç²ð¡Ë
¢¦²¬ÇîÇ·¡Ê¤ª¤«¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë¡¡1958Ç¯9·î¡¢µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡£81Ç¯¤«¤é¥Ö¥Ã¥Á¥ã¡¼¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤È¤·¤Æ·Ý¿Í³èÆ°¡£2023Ç¯¤Ë¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¼ÒÄ¹½¢Ç¤¡£¥é¥¸¥ª¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¡ÊÅìËÌÊüÁ÷¡¢¿åÍËÍ¼Êý¥ª¥ó¥¨¥¢¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¥µ¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤ª¾Ð¤¤¤ÎÌëÌÀ¤±¤À¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¡Ê¾½Ê¸¼Ò¡Ë¡£