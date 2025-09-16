お笑いトリオ「ロバート」馬場裕之（46）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。料理好きになったきっかけを明かした。

料理のYouTubeなどが注目され、料理芸人としても知られる馬場。冒頭「一応芸人やってたんですけど最近食事路線に行っちゃって。芸人の仕事全くやってないので、今日とかしゃべる仕事めっちゃ緊張するんすよ」と苦笑いで近況を語った。

さらにMCの女優でタレントのMEGUMIに「料理は元々好きだったの？」と聞かれると、「元々火遊びが好きで。仏壇からマッチを盗んで枯れ葉とか焼いていたんですよ。それで怒られて、そこから合法で（火を）使えるのは何だろうって考えたら料理だったんで」と意外なきっかけを告白。

現在は沖縄・宮古島と都内で飲食店を手掛けており、トリオで活動する機会は減っているが「秋山だけはお笑いやってて、山本はボクシング協会の方でボクシングコミッションってスケジュールがめっちゃ入ってて。劇場とか出ていたらお店も多分できなかったので、ごめんねって話はした」と相方とのやり取りを明かした。