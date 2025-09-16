ÎëÌÚÆà¡¹¡¡¶¦±é¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÈÃçÎÉ¤·2¥·¥çÈäÏª¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼´¿´î¡Ö¥á¥í¥¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÁÒÍ¥»Ò¡Ê41¡Ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤µ¤ó¤È¼ýÏ¿¤Ç°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ÎëÌÚ¡£¾®ÁÒ¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤µ¤ó¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍ¥¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤Ç¥Ô¥å¥¢¤Ê¤æ¤¦¤³¤ê¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤æ¤¦¤³¤ê¤ó¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Æ»ä¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾®ÁÒ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥á¥í¥¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¬¤»´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£