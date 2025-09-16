Åê¼êµ¯ÍÑ¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¡µß±ç¿Ø¤Î¼å¤µ»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤â¡ÖÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¨¡6¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è2Ï¢ÇÆ¤òµö¤·¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¤é¡Ê32¡ËÂÐºö¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤Ç¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥ÀÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤òÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¹¤ë´ñºö¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¤¬Åê¼êµ¯ÍÑ¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯¼ºÇÔ¤·¤Æµß±ç¿Ø¤Î¼å¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÏªÄè¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¤Ï±¦ÏÓ¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬Ì³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤é¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¾å°ÌÂÇÀþ¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢º¸ÏÓ¥Ð¥ó¥À¤ò¥ª¡¼¥×¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤È»×¤¦¡£Èà¤é¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ßÊý¤ò¸«¤ë¤È¡¢º¸ÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ËÈà¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ð¥ó¥À¤ÏÀèÆ¬¡¦¥Ù¡¼¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¤â¤Î¤ÎÂçÃ«¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤ËÀèÀ©¤Î53¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤â»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤³¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¹ßÈÄ¤ò¹ð¤²¤¿¡£Í½ÄêÄÌ¤ê1»à°ìÎÝ¤«¤é¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ï2½äÌÜ°Ê¹ß¤Ë¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÈéÆù¤Ë¤â¾å°ÌÂÇÀþ¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¹þ¤ó¤À¡£7²óÌµ»àÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¥·¡¼¥Ï¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅêÆþ¤·¤¿¤¬¡¢1»à»°ÎÝ¤«¤é8ÈÖ¥¹¥È¥Ã¥È¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢9ÈÖ¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤Ë¤ÏµÕÅ¾2¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î¹¶·â¤Ç¥Ù¥Ã¥Ä¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢8²ó¤Ë4ÈÖ¼êº¸ÏÓ¥Ù¥·¥¢¤¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£±äÄ¹10²ó¤Ë¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤È¤³¤ÎÆüµ¯ÍÑ¤·¤¿6Åê¼êÃæ5Åê¼ê¤¬¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÇÀþ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¨¥á¡Ê¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ë¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¤¿¡£Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÏºÇÂ®¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Á´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¥²¡¼¥à¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤·Á¤Ç½ªÈ×¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¤¬º£Æü¤ÏÄ´»Ò¤¬°¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤á¤º¡¢9ÈÖÂÇ¼Ô¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥à¡¼¥¡¼¡Ê¥Ù¥Ã¥Ä¡Ë¤ÎÂç¤¤Ê°ìÂÇ¡¢¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÂç¤¤Ê°ìÂÇ¡¢¥³¡¼¥ë¤ÎÎÉ¤¤ÂÇÀÊ¤Ê¤É¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤âÂç¤¤Ê°ìÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÏÉ¾²Á¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»î¹ç¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÈïÃÆ¤·¤¿¤Î¤Ïµå¼ï¤ÎÁªÂò¤«¡¢¥³¡¼¥¹¤ÎÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«Í×°ø¤Ï¤¢¤ë¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ø¤Îµå¤Ï¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À³°³Ñ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÊÒ¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ï1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¡¢¥¾¡¼¥ó¤Î¾å¤Î¥Ü¡¼¥ëµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ï¤º¤Ã¤È¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¿¿¤óÃæ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÅê¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£±äÄ¹10²ó¤ÏÁê¼ê¤¬¥À¥Ö¥ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤¬½½Ê¬¿¼¤¤¥Õ¥é¥¤¤òÂÇ¤Ã¤Æ·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸Åê¼ê¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤³¤ÏÁê¼ê¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤À¤È»×¤¦¡£¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Ïº¸Åê¼ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿Åê¼ê¤¿¤Á¤ò¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤ÏµÙÍÜ½½Ê¬¤Ç½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢µ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤¬É¬¤º·ë²Ì¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎÏÃÂê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÉÔ°Â¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡ÖÌë¤âÌ²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥¿¥Ê¡¼¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¡Ë¤ÏÄ¾¶á¤Î2»î¹ç¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢Ã¯¤¬¤½¤ì¤ò¤Ä¤«¤à¤«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤«¤éÀèÈ¯¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó·ë²ÌÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â7²ó¤Þ¤Ç¤Ï»ý¤Á¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£¹ßÈÄ»þÅÀ¤Ç¤Ï2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¼ºÅÀ¤òËÉ¤²¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¥·¡¼¥Ï¥ó¤Î¹¥Åê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£