ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¤Î¥Ñ¥Ø¥¹¡Ö»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀËÇÔ¤âÄ¹ÂÇ3ËÜ¡ÖÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¨¡6¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î15Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö8ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó¤Ëµ¯»à²óÀ¸¤Î25¹æÆ±ÅÀ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë¶¥¤êÉé¤±¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï3²ó¤Ëº¸Íã¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¡¼¥¯¤·¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÃæµ¾Èô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£5²ó¤Ë¤âÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤Ë¹×¸¥¡£¤µ¤é¤Ë4¨¡5¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó1»à¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÁê¼ê¼é¸î¿À¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Î¿¿¤óÃæ¤ä¤ä¹â¤á¤Î¥Ê¥Ã¥¯¥ë¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢º¸Íã¤Ë¤¢¤ë¼«·³¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ø25¹æ¥½¥í¡£ÅÚÃÅ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤¹°ìÈ¯¤ËÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Ê¥¤¥ó¤é¤ÏÁí½Ð¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿°ìÈ¯¤Ë¥Ñ¥Ø¥¹¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È160¥¥íÄ¶¤Î¹äµå¤ò»ý¤Ä¥Ç¥å¥é¥ó¤¬¿¿¤óÃæÉÕ¶á¤Ë¥«¡¼¥Ö¤òÅê¤¸¤¿¤³¤È¤¬°Õ³°¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡ÖÊá¼ê¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤¢¤Îµå¤ò´Å¤¯¿¿¤óÃæ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¤À¤«¤é»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç12¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¤«¤é¤âÆóÎÝÂÇ2ËÜ¤òÊü¤Á¡ÖÈà¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°¤Ç¤âºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤À¤È»×¤¦¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤Åêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1¤Ä¤Îµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ÅÎ±¤á¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¥ß¥¹¤òÆ¨¤µ¤º¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¼ºÅê¤òÆ¨¤µ¤º»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£