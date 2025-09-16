「Kis―My―Ft2」の二階堂高嗣（35）が15日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ファンサービスについて語った。

ファンの話題になり、元HKT48で女優の矢吹奈子は、買い物中に自身のファンと思われる人物と遭遇したエピソードを披露。何度も目が合ったものの、自身と近づくチャンスを二度スルーされたという経験に「違ったのかな？」と不安に。「緊張で話し掛けられなかったのでは？」と指摘されると、「それだったら話し掛けてあげれば良かった」と後悔をにじませた。

すると二階堂は「うちの玉はそうですよ」と、メンバーの玉森裕太の名前を挙げ、「うちの玉は、ファンの方に街中でバレた時、緊張で話し掛けられなかった時があったんだって、相手が」と回想。「それから玉は、気づかれたと思ったら自分から話し掛けるって」と明かした。

これに共演者からは「その判断が難しくないですか？」「“全然違います”とか言われたら」との声が。しかし二階堂は「それも昔あった」と打ち明け、「絶対もうずっと見られてる、俺バレてると思って“握手します？”って言ったら、“ありがとうございます、千賀君！”って言われて」と、メンバーの千賀健永と間違われたことを告白。「“ありがとう”って言ったけどね、千賀になり切って」と語っていた。