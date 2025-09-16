◇MLB ブレーブス11-3ナショナルズ(日本時間16日、ナショナルズ・パーク)

ナショナルズの小笠原慎之介投手がブレーブス戦にリリーフ登板し、2回2失点の内容でした。

8月のメジャー再昇格後はリリーフでの起用が続いている小笠原投手。8月末からは2試合連続で1イニングを2奪三振無失点に抑えるなど好投していましたが、9月に入ってから暗転。9日のマーリンズ戦では2本のホームランを浴びて5失点を喫するなど、直近3試合で連続失点していました。

そして迎えたこの試合、小笠原投手は5点ビハインドの6回無死1塁の場面で2番手として登板。先頭をサードゴロでダブルプレーとすると、次打者もショートゴロで打ち取り無失点でこの回を終えます。

しかし続投した7回、先頭からヒットと死球でピンチを招くと、マット・オルソン選手にレフトへのタイムリー2ベースヒットを打たれて失点。続くロナルド・アクーニャJr.選手は空振り三振に切って取りましたが、その後満塁としてからタイムリーを浴び2点目を許しました。

小笠原投手は2回36球、被安打3、2奪三振、与四球1、与死球1、2失点という内容。4試合連続で失点し、防御率は7.03となっています。