一穂ミチ、恩田陸、澤田瞳子、堂場瞬一、藤沢周……雑誌「スピン」第13号発売

雑誌「スピン」第13号（河出書房新社）が9月26日に発売される。

ポール・コックスの絵と共に「表紙」を飾るのは、作家の山尾悠子のことば。表紙の「紙」は柔らかな光沢を湛えた「きらびき」。和紙を装飾する技法「雲母引（きらび）き」に着想を得てつくられている。

一穂ミチ、恩田陸、澤田瞳子、堂場瞬一、藤沢周といった小説連載陣に加えて、4本の短篇を収録。巻頭を飾るのは声優の斉藤壮馬「爪を磨く」。桜木紫乃（作家）は短期集中連載・連作第一回「だって」を発表。

薄れゆく場所の記憶と現在の生を見事に描いた千木良悠子（作家・劇作家・演出家）「十五夜蜃気楼」、明治初頭の上野を舞台に、その地で生きる人々の時間と空間を鮮やかに切り取った早助よう子（作家）「めし」も収録されるほか、歌人・岡本真帆も登場。

また今号より河出書房新社創業140周年特別企画「140人・140冊・この1文」がスタート。各選者がそれぞれの「河出の1冊」をセレクト。作中の「この1文」、作品への想いが込められた「コメント」と、デザイナーの寄藤文平による描き下ろしイラスト「ふくろうさん」とともに発表される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）