¡ÖÊú¤Ã¤³¤µ¤»¤Æ¡×»ùÆ¸´Û¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÅÏ¤·¤¿¤é
¤«¤Ê¤êÇ¯¾å¤ÎÆ±Î½¤«¤é¤Î¹¥°Õ¤Ëº¤ÏÇ¡£¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤ÎËÜÀ¤Ë¥¾¥¯¥Ã
ÈÈºá¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¡¢¿´Îî¸½¾Ý¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¾¥Ã¤È¤¹¤ëÂÎ¸³ÃÌ¤ò¡¢¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¤·¤Ð¤¿¤Þ¤µ¤ó¤¬Ì¡²è²½¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢ÉÁ¤«¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦À¸¡¹¤·¤¤ÉÝ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÉ¤à¿Í¤ÎÇØ¶Ú¤òÅà¤é¤»¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡¢ÁÛÁü¤À¤Ë¤·¤Ê¤¤ÈÈºá¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶²ÉÝ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤·¤Ð¤¿¤ÞÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¥¾¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤·¤Ð¤¿¤Þ¡¿¡Ø¿È¤ÎÌÓ¤¬¤è¤À¤Ä¥¾¥Ã¤È¤·¤¿ÏÃ¡Ù