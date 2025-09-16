¥Î¥¸¥Þ¤¬¸å¾ì¶¯´Þ¤ß¡¢£±³ô¤«¤é£³³ô¤Ø¤Î³ô¼°Ê¬³ä¤È´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Î¼Â¼ÁÁý³Û½¤Àµ¤ò¹¥´¶
¡¡¥Î¥¸¥Þ<7419.T>¤¬¸å¾ì¶¯´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸á¸å£²»þ£³£°Ê¬¤´¤í¡¢£±£°·î£±£°Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ£±³ô¤ò£³³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñÃ±°Ì¤¢¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÇÅê»ñ²È¤¬¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢Åê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤È³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ô¼°Ê¬³ä¤ËÈ¼¤¤¡¢´üËöÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£²£³±ß¤«¤é£¸±ß¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£³ô¼°Ê¬³äÁ°´¹»»¤Ç£²£´±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¼ÁÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÎÁý³Û¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤â¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
