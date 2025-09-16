J-HOPEが自身のInstagramを更新。先日サプライズ来日で話題を呼んだ大阪でのオフショットを公開し、注目を集めている。

【写真】大阪での“爆イケ＆無邪気”なJ-HOPE ／アーティストGyuhan Leeとの2ショット＆作品の間で手を広げるお茶目な姿

■J-HOPE、ルイ・ヴィトンの展示会で“爆イケ＆無邪気”ショット

先日、大阪中之島美術館で開催中のLOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の展覧会 ｢ビジョナリー・ジャーニー｣展を訪問し、突然の来日でファンを喜ばせたJ-HOPE。

今回の投稿では、その展覧会でのオフショットを披露した。まずはルイ・ヴィトンのバッグが並ぶ円形の棚が鏡張りの天井に映り込み、まるで異空間に迷い込んだような1枚。他にも、キャメルのレザージャケットに柄ジーンズ姿で階段を登る後ろ姿など、センス溢れるショットが並ぶ。

そんなクールショットから一転、5、6枚目では、未来感あるクリアな棚の奥でダブルピースをしたり、踊るようなポーズを取ったりと、無邪気にはしゃぐ笑顔でギャップある魅力を披露。

さらにモノクロショットや、ホテルの部屋と思われる場所で鏡越しや大阪の街並みと共に写した自撮りも公開。メンバーから“インスタに住んでいる”とも言われるInstagram巧者のJ-HOPEならではの緩急に富んだ投稿で、大阪での滞在の様子をファンに届けている。

SNSでは「相変わらずオシャレなインスタ！って思ったら大阪でびっくり」「大阪でいい時間過ごせたかな」「ピースしてるホビさん、るんるんで可愛すぎ」「格好良い写真並ぶと油断してたら可愛いホソク登場にやられた」「ホビさんの装いで秋を感じる」「忙しい滞在でもたくさん写真アップしてくれてさすが」と反響が寄せられている。

■アーティストGyuhan Lee（ギュハン・リー）の作品展を訪れたJ-HOPE

なお、韓国に戻ったJ-HOPEは、マクドナルドの紙袋を使って作ったランプなどの作品で知られるアーティストGyuhan Lee（ギュハン・リー）の作品展を訪れたようだ。ギュハン・リーのInstagramには、2ショットと、作品の間で両手を広げるJ-HOPEの姿が公開されている。