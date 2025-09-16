16日15時現在の日経平均株価は前週末比222.63円（0.50％）高の4万4990.75円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1144、値下がりは414、変わらずは57と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を58.08円押し上げている。次いで東エレク <8035>が41.02円、ＴＤＫ <6762>が23.30円、ディスコ <6146>が22.15円、信越化 <4063>が19.92円と続く。



マイナス寄与度は51.86円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、任天堂 <7974>が14.35円、日東電 <6988>が12.83円、テルモ <4543>が12.29円、バンナムＨＤ <7832>が11.04円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、輸送用機器、精密機器、証券・商品と続く。値下がり上位にはその他製品、不動産、小売が並んでいる。



※15時0分4秒時点



