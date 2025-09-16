最新のiPhone17、「正式発売前から公式価格を下回る」―中国メディア

米アップルがこのほど発表した最新スマートフォン「iPhone17」をめぐり、中国メディアの第一財経は15日、「正式発売前から公式価格を下回っている」と報じた。

記事によると、今月19日の発売を前に、iPhone17は電子商取引（EC）プラットフォーム上ですでに公式価格を下回る価格となっている。大手の拼多多（ピンドゥオドゥオ）はiPhone17シリーズに補助を適用し、iPhone17 256GBのクーポン利用後の価格は5099元（約10万5000円）、iPhone17 Pro 256GBは8099元（約16万7000円）、iPhone17 Pro Max 256GBは9099元（約18万8000円）と公式価格より900元（約1万8000円）前後安い。

新製品の発売は中国のECプラットフォームの間にiPhone17ユーザーの争奪戦を巻き起こしており、京東集団（JDドットコム）と天猫（Tmall）は国の補助による500元（約1万円）割引や24回分割払いの無金利サービスなどの特典を打ち出した。うち、京東では予約開始から6時間で200万件を超える予約を獲得したという。

一方、記事は「iPhoneの『転売ヤー』はますますもうからなくなっている」との見方を示し、フリマアプリの閑魚（Xianyu）では15日時点でiPhone17の「転売ヤー価格」がすでに大幅に下落していて、直近7日間の平均取引価格は6099元（約12万6000円）、53％のユーザーが今後の値下がりを予想しているとのデータを伝えた。記事によると、iPhone17の以前の転売ヤー価格は公式価格に2500元（約5万1000円）上乗せされるケースもあったという。

記事は、「ECの角度から見れば、iPhoneは依然として関心を集める商品であることに変わりはない」としつつも「世代が進むにつれ『高級品』としての属性は弱まりつつあり、アップルが価格をコントロールする余地も転売ヤーが価格を引き上げる余地も徐々に狭まっている」と指摘した。（翻訳・編集/野谷）