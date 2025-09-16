9月13日に開幕した陸上競技の世界選手権東京大会。3日目の15日のモーニングセッションでは、男子マラソンが行われ、吉田祐也選手（GMOインターネットグループ、青山学院大学OB）、近藤亮太選手（三菱重工、順天堂大学OB）、小山直城選手（Honda、東京農業大学OB）の3人が日本代表として世界に挑みました。スタート時刻の7時30分の天候は晴れ、気温26度、湿度68％。前日までよりは少し和らいだものの、蒸し暑さや日差しが大敵となり、22人が棄権というサバイバルレースとなりました。

終盤まで粘ったのが、今回が2回目のマラソンとなった近藤選手でした。「しっかり集団の中で身を隠して、30kmから勝負できればいいなと思っていました」と言う近藤選手は、「自分が楽に感じるペースをひたすら続けようと思いました」といい、時計を付けずにレースに臨んでいました。

25kmで吉田選手が、30kmを前に小山選手が遅れてしまいましたが、近藤選手はしっかりとした足取りで先頭集団に食らいつきます。そして、30kmを過ぎて前方にポジションを移し、果敢に先頭争いに挑みました。ところが、32kmでビクター・キプランガト選手（ウガンダ）がペースを上げ集団が縦長になると、近藤選手は後れをとります。

それでも、ここから粘りを見せます。

「レースプランは、本当に“粘り倒す”ことしかなかった。きつくなっては、楽になるのを何回も繰り返し、“これがマラソンだな”って思いながら、最後まで耐え抜くこと、自分に勝つことを最後まで諦めずにいきました。（一度遅れた場面は）結構足に来ていたんですけど、集団がそこまで上がってないのは見えていました。絶対にここで付かなきゃ、この先の人生に悔いが残るって思ったので、何が何でも付いてやろうって思いました」

こう振り返るように、再び先頭集団に追いついて、メダルにも望みをつなぎました。しかし、38km過ぎの給水のタイミングでペースが上がると、ついに集団から離れます。最後まで入賞を諦めずに国立競技場に向かって脚を動かし続けましたが、結局、優勝したアルフォンスフェリックス・シンブ選手（タンザニア）からは1分5秒遅れの２時間10分53秒で11位でフィニッシュしました。

「8位まで、あとちょっとだったなという悔しさと、やりきった達成感とが半々です」

入賞まであと一歩届かず悔しさを残したものの、世界選手権という舞台で健闘を見せ、日本勢のトップとなりました。

近藤選手は、順天堂大学時代に箱根駅伝を走ったのは一度だけで、10区14位と華々しい活躍を残したわけではありませんでした。それでも、マラソンをやるために地元の三菱重工の門をたたき、マラソンという種目でその才能を開花させました。

マラソンはまだ2度目。今後の活躍が楽しみになる力走でした。「マラソンを自分の武器にして、駅伝だったり、ロスオリンピックを目指して、日本を代表するような、日本を引っ張っていけるような選手になりたいと思います」と近藤選手も、今後の目標を口にしていました。

▽男子マラソン結果1位 シンブ(タンザニア) 2時間9分48秒2位 ペトロス(ドイツ) 2時間9分48秒3位 アウアニ(イタリア) 2時間9分53秒11位 近藤亮太 2時間10分53秒23位 小山直城 2時間13分42秒34位 吉田祐也 2時間16分58秒