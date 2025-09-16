Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月16日は、世界最高のアクティブノイズキャンセリング機能を搭載したApple（アップル）の完全ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」が公式価格の39,800円から45%OFFとお得に登場しています。

空間オーディオや心拍数センサーによる運動記録、リアルタイム翻訳など機能が充実したAirPodsシリーズ最新作をお見逃しなく！

■この記事で紹介している商品

ノイキャン機能が進化した「AirPods Pro 3」。不要なノイズを消し、音楽の没入感もアップします！

「AirPods Pro 3」はANC（アクティブノイズキャンセリング）を搭載。「AirPods Pro 2」と比べて最大2倍も不要な雑音を除去。優れた消音効果を備えつつ、圧迫感も軽減しています。

外部音取り込みモードを使えば、周囲の環境音を取り込みつつ音楽や動画視聴を楽しむことができるのもGOOD。

耳の形や装着状態に合わせてリアルタイムでチューニングするアダプティブイコライゼーションも採用。立体感や奥行きのある音楽体験を実現し、どんな環境でもクリアに聴こえますよ。

最大8時間使える長時間バッテリーを搭載。充電ケースと合わせれば最大24時間も連続使用OKです

バッテリー性能も大幅にアップグレード。ノイキャン機能有効時はフル充電で最大8時間、外部音取り込みモード有効時は最大10時間も連続で使用可能です。

充電ケースと合わせれば最大24時間も連続再生ができるのも嬉しいポイント。

充電ケースには次世代の超広帯域テクノロジーを組み込み、探すアプリの「正確な場所を見つける」機能で本体が枕の下や荷物に隠れていてもすぐに発見できます。

MageSafe対応なのでワイヤレスで充電できるのも◎。充電ケーブルを抜き差しする手間が減って、置くだけのシンプルかつスマートな生活になりますよ。

心拍数センサーやライブ翻訳など機能充実。「AirPods Pro 3」が事前予約で4％オフとお買い得！

IP57相当の防水・防じん機能を備えており、お気に入りの音楽を聴きながらウォーキングやサイクリングに集中することもOK！

不可視光を毎秒256回放つLEDと、加速度センサーから運動中の心拍数を把握し、消費カロリーを計測。50種類を超える運動を記録でき、健康管理にも役立ちます。

会話の内容をリアルタイムで翻訳してくれる「ライブ翻訳」も魅力的。英語・フランス語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語に加えて、2025年末頃には日本語・イタリア語・韓国語・中国語も追加予定です。

音質にこだわり、便利な機能も揃った「AirPods Pro 3」が公式価格から4％オフ。事前予約でお得になる今がチャンスですよ！

なお、上記の表示価格は2025年9月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

