◇第50回社会人野球日本選手権近畿地区最終予選1回戦 大阪ガス7―0アスミビルダーズ（2025年9月16日 わかさスタジアム京都）

投打のかみ合った大阪ガスが7―0で初戦を快勝した。「4番・DH」の三井健右外野手（27）が3ランを含む2安打5打点で打線をけん引。投げては先発したエースの大宮隆寛投手（26）が6回3安打無失点と好投した。

打った瞬間に、それと分かる一撃だった。4―0の5回1死一、二塁。三井が1ストライクから相手左腕の内寄り直球を捉えると、バックスクリーン右へ飛び込む3ランとなった。

「初戦の入りは難しいですし、点が入れば大宮も楽になるだろう、と。最低でも1点という思いで、あまり力まないように打ちました。今年はいろいろな打順を経験しましたが、4番ですしちゃんと打たないといけない」

4番としての役割を果たした。今季は3、5、6番を任されることが多かったが、峯岡格監督が「（都市対抗までの）4、5、6番を上にずらすイメージ。優勝するために機動力を突破口にできるように」と打線を組み替え。初回からいきなり1死一、二塁の好機を築くと、右翼線へはじき返す先制の決勝2点二塁打を放ち勢いをもたらした。

「長打が欲しいと思い試行錯誤してきた中で、最近ちょっとずつハマッてきました」

この日放った2本の長打を含めて、今季の主要公式戦の長打率は・571に達する。都市対抗終了後には、さらなる高みを目指して打撃を見直し。「相手がどういう自分に対してどういう攻め方をしてくるのか。動画やデータを見る時間を増やしました」。第3者の視点から打者・三井を見つめ、相手バッテリーの配球をより深く考えるようになったことも好結果を呼んだ。

「あくまでも目標は日本一。ここでつまずくわけにはいかない。コールドが理想でしたが、攻守で隙のない野球ができました」

2大会ぶり4度目となる日本選手権優勝を目指し、まずは第1代表での予選突破に照準を定めた。

▼峯岡監督 三井は都市対抗から帰ってきてからも状態が良く、練習通りのバッティングをしてくれた。初回に2点取れたのは大きかった。この1週間を大事にできて、良い入りができたと思います。

▼大宮 直球は感覚的に良くなかったので、いつもより変化球の割合を多めに。ゲームをつくることをテーマにやっていますがしっかりできて、攻撃のリズムにつなげられたかなと思います。