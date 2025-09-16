共演者も思わず即ツッコミ。オリエンタルラジオの藤森慎吾が9月13日、「ABEMA BOATRACE COLORS『波乗りSPLASH CAFE』」にMCとして生出演。天狗だった時代を振り返った。

【映像】藤森慎吾、調子に乗っていた若き日々

当番組は文字通りカフェがコンセプトで、この日はパティシエ役をアイドルグループ・Chuu Cuteの河本景が担当。番組中盤、その河本が「今回も、ボートレース好きが集まるこのお店のために、ボートレーサーの出身地で人気のスイーツを調べたのでご紹介します！」と切り出した。

続けて、注目ボートレーサーとして三重支部所属の豊田健士郎選手をピックアップ。29歳の豊田選手は2014年11月にボートレース津でデビューし、その半年後に初勝利を飾った。だが、その後は思うように勝率が伸びずに低迷。それでも地道な努力を続けた結果、2018年に地元で初優勝に輝き、A1級への昇格も果たした。

ここで河本は「私が調べてきたイチ押しポイントはここです！」と述べ、「『若くして〇〇に』。みなさん、ここに入る文字はなんだかわかりますか？」といきなりクイズを出題。「急ですね」と驚いた共演者たちが大喜利のように答える中、河本は「マスターはわかりますか？」と聞いた。

これにカフェのマスター役である藤森は「わかりますよ」と自信満々。「あの、半年後に優勝でしょ？」と確認し、「だからもう、我々と一緒。若くして天狗になった」と答えた。これに河本が「イチ押しポイントなんです！」と念を押すと、「1回鼻を折られてから、まだ伸びてきた。そういうことでしょ？」と発言。「我々はそうだったから。20代で天狗になったから」と語ると、「31（歳で）もう1回天狗になったから」とも告げ、共演者たちを「段階があるんですね」「天狗って2回なれるの？」などと大笑いさせた。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

