¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ë·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡ÙÅÐ¾ì - ¥é¥¹¥È¥ï¥ó¤Ï¥Ó¡¼¥à¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤Î°µ´¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢
BANDAI SPIRITS¤Ï9·î19Æü¤è¤ê¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¤ò¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤Û¤«¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINEÅù¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×
º£²ó¤Î°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥¼¤ä¥Ü¥à¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤ÉÁ´9Åùµé36¼ï+¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
È¯ÇäÆü¤Ï9·î19Æü¡£½ç¼¡¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥ä¥Þ¥¶¥¡¢¤½¤ÎÂ¾¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¡¢½ñÅ¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸ONLINE¤Ê¤É¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£1²ó850±ß¡£
¡ÚA¾Þ¡Û¥ì¥¼ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
½é¤ÎÎ©ÂÎ²½¤È¤Ê¤ë¥ì¥¼¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó18cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥ì¥¼ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚB¾Þ¡Û¥Ü¥à ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
½é¤ÎÎ©ÂÎ²½¤È¤Ê¤ë¥Ü¥à¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó15cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥Ü¥à ¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¡ÚC¾Þ¡Û¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
°ìÈÖ¤¯¤¸¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ì¥¼ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó100cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë
¡ÚD¾Þ¡Û¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
¡ÚE¾Þ¡Û¥Ü¥à ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
¡ÚF¾Þ¡Û¥Þ¥¥Þ ¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ü¥à¡¢¥Þ¥¥Þ¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É¡£B5¥µ¥¤¥º¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É(º¸¤«¤é)¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ü¥à¡¢¥Þ¥¥Þ
¡ÚG¾Þ¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡£Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó8cm¡Á10cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¡ÚH¾Þ¡Û¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼
Á´10¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ëA3¥µ¥¤¥º¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼
¡ÚI¾Þ¡Û¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à
¤¤å¤ó¥¥ã¥é¤Ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤µ¤ì¤¿¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à¡£Á´10¼ï¥é¥ó¥À¥à¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó5.5¡Á7cm¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥é¥Ð¡¼¥Á¥ã¡¼¥à
¡Ú¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡Û¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó&¥Ó¡¼¥à ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ MEGAIMPACT
ºÇ¸å¤Î1¸Ä¤ò°ú¤¯¤È¼ê¤ËÆþ¤ë¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤¬¡ØMEGAIMPACT¡Ù¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Ü¥à¤ÈÀï¤¦¥Ó¡¼¥à¤Ë¤Î¤Ã¤¿¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢Á´Ä¹Ìó30cm±Û¤¨¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¡×¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó&¥Ó¡¼¥à ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ MEGAIMPACT
¤Ê¤ª¡¢¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡¢¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Î¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó&¥Ó¡¼¥à ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ MEGAIMPACT¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¤Ï12·îËöÆü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï30¸Ä¡£
(C) 2025 MAPPA/¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (C)Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥/½¸±Ñ¼Ò
