文化放送定例会見が16日、都内の同局で行われた。

timeleszの佐藤勝利と原嘉孝が、11月からエンタメバラエティーワイド「レコメン！」（月〜木曜午後10時）の火曜パーソナリティーに就任し、3時間の生放送を担当することが発表された。

週替わりでの出演。初回の11月4日は2人そろっての出演となる。原は単独でレギュラーラジオパーソナリティーを務めるのは初めて。

同局では12年からグループ初のレギュラー番組「Sexy ZoneのQrzone」がスタート。昨年4月から「timeleszのQrzone」に番組名を変更し放送している。今回の佐藤と原の「レコメン！」就任にあたり、「timeleszのQrzone」は13年半の歴史に幕を下ろす。

◆佐藤勝利コメント

文化放送さんで生放送のラジオをやらせていただくことになりました。メンバーの原ちゃんと交互になります。生放送はしゃべっちゃったもん勝ちかなと思うので、佐藤勝利ってこんな人なんだよってというのを思う存分ぶつけてみます笑

◆原嘉孝コメント

この度メンバーの佐藤勝利と週替わりで、火曜日の「レコメン！」パーソナリティーに就任させていただくことになりました！ 毎回僕なりの楽しい火曜の夜をお届けできるように頑張ります！ どんなラジオになっていくんだろうなー。しっぽりと話す日があってもいいよなー。でもメンバーがゲストで来てワイワイする回も楽しいよなー！ とにかく！ お楽しみにしていてください！