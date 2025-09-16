ロックバンドHi−STANDARDのボーカル、ベースの難波章浩（55）が16日、X（旧ツイッター）を更新。X JAPANのYOSHIKIにまつわる出来事に言及し、思いをつづった。

難波は「YOSHIKIさんの、ダダダダンさんの件とても考えさせられた」と、テレビアニメ「ダンダダン」の劇中歌「Hunting Soul」をめぐる騒動に言及。同劇中歌について著作権侵害の可能性を指摘していたYOSHIKIに対しても一部から批判の声があがったことに「YOSHIKIさんがめちゃ言葉の暴力を浴びてるのを見て怖かった」と振り返りつつ、「YOSHIKIさんは間違いない ダダダダンさんも間違いない 大切な議論っていうか意識を提示してくれたんだと思う 時間って面白い。RESPECT」とつづった。

続く投稿では「YOSHIKIさんにはX Japanをやって欲しい、今のX Japanを聴きたい見てみたいって気持ちは僕も同じだけど」とX JAPANの活動再開を期待する思いを明かすとともに、「それはYOSHIKIさんがめっちゃ思ってるに決まってる。でも出来ないにはそのバンドにしかない理由がある訳で。言われるのが嬉しいけど、やれ！って攻撃されるのは1番キツいって事は分かって下さい」とおもんぱかった。

また、X JAPANのギタリストで、足の状態悪化と背骨骨折により療養していたPATAと、YOSHIKIとのやり取りにも言及。「今だから言えますが、YOSHIKIさん、紅白の時、PATAさんを車椅子でずっと押してあげてて。フェラーリだぞ〜って」と23年大みそかのNHK紅白歌合戦で共演した際の舞台裏の出来事明かし、「ずっとお2人で一緒にいるのを見て泣いた。めちゃ優しいお方。アーティストとしても人としてもマジ尊敬してる」とつづった。